Sommarlyssning: Ett mästerverk och en svensk klassiker

Behöver du något att lyssna på under promenader eller påtande i trädgården? Då kan jag rekommendera er att titta in på Sveriges Radios app och hitta fliken Dramaklassiker. Där finns det nämligen numera en av svensk litteraturhistorias absolut främsta bokserier som radiodrama. Bokserien jag menar är Stad-serien av Per Anders Fogelström.

I åtta avsnitt inspelade under 1960-talet gås "Mina drömmars stad", "Barn av sin stad" och "Minns du den stad" igenom med Per Anders Fogelström själv som berättare. Skådespelare är flertalet kända från den tiden, exempelvis Per Myrberg. Lyssna på hur det moderna Stockholm sakta men säkert växer fram, hur vardagen såg ut bland Stockholms arbetarklass och de klasskillnader som fanns då och som kanske även delvis finns kvar idag.

Stad-serien är såväl ett magnifikt tidsdokument som tidlöst. Ett mästerverk både i textform och som radiodramatisering.

Michael Joelsson