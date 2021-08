Sommarpanelen: ”Jämna Idrottshallen med marken och bygg Skaraborgs högsta byggnad istället”

Är du skrockfull, idag är det fredagen den 13:e. Brukar du vidta några särskilda åtgärder för att ingenting tokigt ska inträffa? Har det hänt något på just denna dag som du kan berätta om?

Camilla: Jag brukar inte vidta några särskilda åtgärder för fredagen den 13:e och jag kan inte heller påminna mig om någon speciell oturlig fredag den 13:e. För mig kommer däremot en olycka sällan ensam. Före semestern fick jag till exempel bilrutan kraschad av en stor sten, vattenläcka i stugan och en havererad tvättmaskin. Den här fredagen den 13:e ska jag tillbringa i ett som det känns evighetslångt möte från 08-17. Inte så oturligt kanske men ganska långtråkigt.

Peter: Jag är absolut inte skrockfull och vidtar inga som helst åtgärder denna dag. Är du orolig denna dag? Det ska du inte vara! Enligt omfattande olycksgranskningar av försäkringsbolag inträffar det nästan sju procent färre skador under fredagen den 13:e än under en genomsnittlig dag.

Matilda: Nja inget särskilt faktiskt som jag kan komma på, som tur är! Jag försöker vara som vanligt, det var mer hypat när man gick i grundskolan

Olympiska spelen i Tokyo, soliga dagar på stranden eller kulturella utflykter - vad var det bästa med din semester?

Camilla: Varken OS i Tokyo eller stranden har fått så mycket uppmärksamhet från mig däremot har det blivit några kulturella utflykter men framför allt flera fina naturupplevelser och goda smakupplevelser på semestern. Stoltast var jag över att jag tog mig upp på Skulebergets topp med ett risigt knä, sötast var myskoxkalven på Myskoxcentrum i Tännäs, vackrast var utsikten vid Njupeskär, godast var Sänkadalens glass på Vikbolandet, gladast var jag för besöket på OLW:s snacksbutik i Filipstad men bäst var att man kunde resa överhuvudtaget!

Peter: Fruktansvärt otippat måste jag här säga OS. Finns det något tråkigare än radiosport? NEJ, men när Christian Olsson kommenterar ridsport då kan inte ens jag låta bli att lyssna. Det blir inte bättre radiounderhållning än så här.

Matilda: Det bästa med min semester var en vecka på Gotland! God mat, massa sol, bad i havet och ledighet. Hann läsa tre böcker på en vecka och massa sommarprat!

Hur tycker du att gamla anrika Idrottshallen ska användas? Som det ser ut i dagsläget är hallen enbart tillgänglig för skolidrott.

Camilla: Jag har nog inte riktigt förstått de ekonomiska och politiska turerna kring Idrottshallen men ur ett utifrånperspektiv där man ser nya föreningar bildas och de etablerade behöver fler träningstider så tycker jag att hallen borde utnyttjas så mycket som möjligt till det den är avsedd för – idrott. Möjligheter till träning är även viktigt ur folkhälsosynpunkt. Det vi får satsa på att ha öppet hallen kanske vi vinner i barn, ungdomars och vuxnas fysiska och psykiska välmående.

Peter: Om det är fler som har behov av lokalen borde de få tillgång till den. Men finns inte behovet kanske lokalen har tjänat sitt syfte. Gammalt och anrikt i all ära men står det outnyttjat bör det göras andra saker med byggnaden. Det känns som att Tidaholm går igenom en fas där gammalt blir nytt, läggs ner, byggs om eller får nya användningsområden. Nu blir det väl ramaskri i Tidaholm, men... jämna bygget med marken och bygg Skaraborgs högsta byggnad här istället.

Matilda: Oj, jättedåligt insatt men känns ju som den borde användas till föreningsidrott och andra typer av evenemang.

Är det något särskilt du väntar på bland inställda konserter/föreställningar som nu sätts upp igen?

Camilla: Ja, Rammsteins konsert på Ullevi nästa sommar! Jag hade fått biljetter i present förra året och jag blev grymt besviken när konserten fick ställas in. I fjol hade jag också en biljett till passionsspelen i Oberammergau. De har stått på min ”bucketlist” sen gymnasietiden och eftersom de bara visas var tionde år så trodde jag att jag skulle få vänta länge på nästa tillfälle men nu kommer de att spelas nästa år. Jag kan ju passa på att ”annonsera” efter resesällskap här då jag förra året inte kunde övertala någon till att följa med på detta fantastiska skådespel.

Peter: Det blev massor som ställdes in för min del. Mest såg jag fram emot att få se Smash into pieces och Molly Sandén. Dessa biljetter återlöstes. Det jag har att se fram emot härnäst är Mamma Mia - The party. Sedan ser jag naturligtvis fram emot att få dra igång mina frågesporter igen.

Matilda: Livemusik! Jag ska äntligen få gå på Håkan Hellström på Ullevi, 2022 men ändå!!