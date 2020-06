Stora fredliga protester på dagarna förvandlas till upprivande kravaller och förstörelse om natten. På den sjunde dagen av oro rapporterades det att minst fem poliser runt om i USA skadats i sammandrabbningar med demonstranter.

Konsekvenserna av polisingripandet med dödlig utgång i Minneapolis har fått fäste och rotat sig i flera av USA:s största städer: Kraven om en förändring av polismaktens våld, som inte sällan bedöms ha rasistiska förtecken, genljuder över landet.

Likaledes är fördömanden av förstörelse, bränder och plundringar nästan total.

Men den politiska polariseringen skär djupt genom den amerikanska samhällssjälen. I ett blickfång står president Trump som kräver hårda tag mot demonstranter och återkommer om militära insatser.

– Om en stad eller delstat vägrar att vidta de åtgärder som behövs för att försvara dess invånares liv och egendom, då kommer jag att kalla in militären för att snabbt lösa problemet åt dem, säger Trump.

Byggnader och monument i närheten av Vita huset har vandaliserats i de senaste dagarnas kravaller i huvudstaden Washington DC.

– Just nu sänder jag tusentals och åter tusentals tungt beväpnade soldater, militärpersonal och brottsbekämpande tjänstemän för att stoppa upplopp, plundring, vandalism, övergrepp och hänsynslös skadegörelse av egendom, säger presidenten.

Ännu har nästan ingen av delstatsguvernörerna vänt sig till Vita huset och begärt beväpnat stöd. Frågan är också om presidenten kan eller får sätta in USA:s armé för att stävja den inrikespolitiska oron.

Situationens allvar aktualiseras i flera av USA:s mångmiljonstäder, och på tisdagen främst i New York City.

Borgmästare Bill de Blasio meddelade på tisdagen att det nattliga utegångsförbudet förlängs en knapp vecka till den 7 juni. Utegångsförbudet utvidgas också till att gälla från klockan 20 till klockan 7, från att tidigare ha varit från klockan 23.

Men borgmästaren, som är demokrat, får skarp kritik av guvernören och partikamraten Andrew Cuomo. Han säger att New Yorks polis misslyckades att skydda allmänheten från uppviglares kriminella aktiviteter.

– Borgmästare och polis i New York gjorde inte sitt jobb i går kväll. Jag tror att borgmästaren underskattar problemets omfattning, sade Cuomo på tisdagen. Han sade att delstatens nationalgarde, med 13 000 aktiva reservister, står redo, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Men i det polariserade USA enas samtidigt många demokrater i kritiken mot den republikanske presidenten Trump, som använder sin maktställning för att främst fokusera på plundrare "så att han slipper tala om George Floyds död", enligt Cuomo.

Utvecklingen i USA räds omvärlden, och Sveriges utrikesminister Ann Linde (S) kommenterar händelserna.

”Som nära vänner till USA har det varit plågsamt att följa den senaste veckans händelser. Rasism och polisövergrepp måste bekämpas med kraft. Hot och våld mot journalister är oacceptabelt. Våld och plundringar kan leda till en farlig upptrappning”, skriver hon på Twitter.

Bakgrund: Uppmärksammade fall av polisvåld mot svarta i USA

George Floyds död i måndags är bara ett i raden av uppmärksammade fall i USA där polis använt övervåld mot svarta. Här är några av fallen de senaste åren.

Juli 2014: Eric Garner avlider i Staten Island i New York när polis griper honom och kopplar strypgrepp runt hans hals.

Augusti 2014: Tonåringen Michael Brown skjuts ihjäl i Ferguson i Missouri, efter att polis misstänkt honom för cigarettstöld. Stora protester och kravaller utbryter.

April 2015: Walter Scott stoppas för ett trasigt bromsljus i staden North Charleston i South Carolina. Det slutar med att han blir skjuten i ryggen åtta gånger av en polis när han försöker springa därifrån.

Juli 2015: Polisens dödskjutning av Sam DuBose i Cincinnati i Ohio får stor uppmärksamhet som ett exempel på övervåld med rasistiska undertoner i USA.

Juli 2016: Alton Sterling skjuts till döds av polis utanför en närbutik i Baton Rouge i Louisiana. En video visar hur två poliser trycker ner Sterling på marken innan en av dem skjuter honom fyra gånger, från nära håll.

Några dagar senare skjuts 32-årige Philando Castile ihjäl när han under en poliskontroll i Minneapolis i Minnesota sträcker sig efter sitt körkort.

September 2016: I staden Tulsa, Oklahoma filmas en dödsskjutning från en polishelikopter. I videon syns en 40-årig svart man med händerna i luften luta sig mot sin bil innan han skjuts av polis.

Mars 2018: Stephon Clark befinner sig i en äldre släktings trädgård i Sacramento i Kalifornien när han skjuts med 20 skott av polis, som tror att mannen bär ett vapen. Inget vapen hittas på platsen, bara en mobiltelefon.

April 2018: Polis i New York skjuter ihjäl en man i stadsdelen Brooklyn. I handen håller mannen ett rör som polisen misstänker kan vara ett skjutvapen. Fyra poliser avfyrar sammanlagt tio skott.

Under våren 2020 har flera fall där svarta far illa av vita polisers behandling väckt uppmärksamhet. I Kentucky tog sig exempelvis tre poliser i mars in i en svart kvinnas hem och sköt henne. I Georgia utredde polis och åklagare till en början inte det omskrivna fallet i februari, då en svart man sköts till döds under en joggingtur.