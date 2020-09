Sporten tippar: Så går det i gastkramande avslutningen

Årets fotbollssäsong ser ut att bli en av de mest spännande på många år. I och med den korta säsongen är mer eller mindre alla serier fortfarande öppna inför avslutningen. Därför har sportredaktionens Fredrik Sandquist gått igenom varje serie för att plocka ut vad som kommer hända med lagen som ligger bra till och de som tyvärr får lämna sin serie.

Division 2 norra Götaland

IFK Tidaholm är inne i en rejäl formsvacka och har förlorat de sju senaste matcherna. Ligger just nu sist i serien med en poäng upp till kval och fem poäng upp till säker mark. Möter tre av konkurrenterna i botten i de sista fyra matcherna.

Sporten tippar: Det är nog 50/50 att laget klara kval. Att ta sig upp på säker mark känns osannolikt. Nyckelmatchen för att klara kval är Åmål hemma, tre poäng där och det ser bra ut annars blir det tufft. Sporten väljer att vara positiv och tror på kval för IFK.

Division 2 norra Götaland dam

Här är det redan avgjort i toppen där Råda gått rent hittills och säkrat seriesegern. Istället är det i botten som spänningen fortfarande finns. Teoretiskt är det fortfarande sex lag indragna i bottenstriden men rent faktiskt handlar det nog om Våmbs IF, Egnahems BK och Arentorp/Helås FK som gör upp om att hålla sig kvar. Just nu är Våmb nere på nedflyttningsplats men har en poäng upp till övriga med två omgångar kvar att spela.

Sporten tippar: Våmbs IF åker ur medan Arentorp/Helås klarar sig kvar.

Division 3 nordvästra Götaland

IFK Skövde och Tidaholms G&IF slåss i toppen och har med två matcher kvar att spela fyra respektive tre poäng ner till IFK Hjo på en tredjeplats. Vinnare går direkt upp medan tvåan får kvala. I andra änden av tabellen hittar vi IFK Falköping som samlat ihop sex poäng på sina nio matcher. Med det har laget tre upp till kval och fem upp till säker mark.

Sporten tippar: IFK Skövde går upp, Tidaholms G&IF får kvala uppåt och IFK Falköping åker ur.

Division 3 östra dam

Här är det många lag som är inblandade i diverse strider. IFK Värsås, Åsarp-Trädet/Redväg och Ulvåkers IF slåss i toppen medan Axvalls IF, IFK Tidaholm och Vartofta SK tampas i den andra delen av serien. Värsås har greppet om seriesegern och direktuppflyttning med två omgångar kvar medan Ulvåker och Åsarp-Träde/Redväg jagar bakom. I botten ser det tufft ut för Axvalls och Vartofta som måste vinna båda sina matcher och hoppas på att resultaten går med dem i andra matcher.

Sporten tippar: IFK Värsås vinner serien och går upp, Ulvåkers IF får kvala. I andra delen av tabellen åker Axvalls IF och Vartofta SK ur medan IFK Tidaholm får kvala sig kvar.

Division 3 västra dam

Vedum AIS kämpar för att hålla sig kvar. Ligger med en match kvar att spela under nedflyttningsstrecket med samma poäng som laget ovanför.

Sporten tippar: Med betydligt sämre målskillnad räcker det inte för Vedum som därmed åker ur.

Division 4 norra

Götene IF, Åsarp-Trädet FK och Skara FC är alla med och slåss om seriesegern. Här finns potential till en riktig rysaravslutning. Götene och Åsarp-Trädet står på 21 poäng medan Skara har 18. Åsarp-Trädet och Skara har dock en match mindre spelad än Götene som endast har en match kvar i serien. Även Vara SK kan blanda sig i striden om kvalplatser men då krävs att laget går fullt medan de andra förlorar alla. I botten av tabellen är än så länge Falköpings FK, Ulvåkers IF och Ekedalens SK inblandade i nedflyttningsstrid. FFK har fyra poäng upp till kval och sex poäng upp till säker mark medan Ulvåker har två poäng ner till kval och sex till nedflyttning. För Ekedalen räcker det med en poäng på två matcher för att säkra platsen till kommande säsong.

Sporten tippar: Åsarp-Trädet avslutar med två segrar och går upp direkt. Både Götene och Skara får kvala. I nedre delen av tabellen kommer både Ekedalen och Ulvåker klara sig utan kval medan Falköping FK åker ur.

Division 4 nordvästra dam

Med endast en omgång kvar att spela är Skövde KIK och Skara FC i allra högsta grad med och slåss om en plats i kvalet till trean. Båda ligger en poäng bakom Götene FK U som just nu är tvåa. Skara FC möter dessutom Götene i den sista omgången medan Skövde möter redan klara seriesegrarna Skultorps IF U.

Sporten tippar: Skultorp kniper poäng av Skövde medan Skara FC vinner mot Götene vilket gör att Skara FC kniper kvalplatsen.

Division 5 norra

Sils IF, IFK Värsås och Kinne-Vedums IF är med och har chansen att gå upp. Sils leder serien med två poäng inför de avslutande omgångarna men möter tvåan Tibro i sista omgången. Värsås är tre bakom Sils och Kinne-Vedum fem bakom. I botten ligger Fröjereds IF och Våmbs IF illa till. Våmb ligger på kvalplats med sju poäng medan Fröjered har fyra.

Sporten tippar: Sils går upp direkt och både Värsås och Kinne-Vedum missar kval. I botten åker Fröjered ut medan Våmb får kvala.

Division 5 mellersta

Valtorps IF och Grolanda/Floby är med och gör upp om kvalplatsen uppåt. Just nu skiljer det en poäng mellan lagen till fördel för Valtorp som innehar kvalplatsen just nu. I andra änden av tabellen Borgunda IK för att hålla sig kvar. Laget ligger på kvalplats just nu.

Sporten tippar: Det ser ut att avgöras i sista omgången där Valtorp nog har överhanden och kommer att ta kvalplatsen uppåt. För Borgunda slutar det med kval åt andra hållet.

Division 6 Lidköping

Här är det ett trelagsslag om de första två plasterna där ettan går upp direkt och tvåan får kvala. Just nu leder Jung/Kvänum med hjälp av bättre målskillnad än Tråvad/Larv medan Arentorp/Helås jagar två poäng bakom.

Sporten tippar: Det kommer att bli en spännande avslutning men spåkulan säger att Jung/Kvänum håller undan och går upp direkt medan Tråvad/Larv tar kvalplatsen.