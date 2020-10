Stjärnsmäll för Blue Riders i Alingsås – ”ungefär som hela havet stormar”

Efter 2–5 hemma mot Tibro i torsdags kväll hade Falköping Blue Riders viss press på sig inför söndagens bortamöte med Sörhaga/Alingsås. Det är ju med just Tibro och Sörhaga/Alingsås som Blue Riders krigar när det gäller andraplatsen i serien, vilken ger en biljett till Alltrean i början av december.

Men det var inte ens nära att Blue Riders förmådde att hota Sörhaga/Alingsås, som bland annat förfogar över ett antal bra ryska och slovakiska spelare den här säsongen.

Efter bara 2.26 låg Falköping under med 0–2 och när klockan stod på 16.32 så var hemmalaget framme vid hela 5–0.

– Jag vet knappt vad jag ska säga. Vi har haft förmågan att vinna tidigare säsonger i Alingsås utan att ens ha spelat bra, men nu har detta lag då förstärkt upp truppen med utländska spelare och är betydligt bättre. Inför matchen hade vi verkligen pratat om vad som skulle krävas av oss själva och om vilken arbetsinsats vi skulle behöva göra. Ändå blir det 0–2 i baken direkt och vid 0–5 kändes det ungefär som "hela havet stormar”, säger Pontus Lind.

Innan perioden var till ända hann dock Falköping reducera två gånger om och få lite nytt liv i matchen, men det blev inte långvarigt. Tidigt i tredje perioden kom 6–2 och när denna period var till ända stod det 9–3.

Matchen slutade alltså 10–4 och även om ungefär halva serien (sju av 15 matcher) återstår. så vill det nog mycket till för att Falköping Blue Riders ska uppnå sin dröm om att få spela i Alltrean.

– Det var var som sagt en riktigt dålig prestation av oss och nu får vi i veckan försöka att bena ut vad det var som gick snett. Ändå var vi inte helt utspelade, men det handlar om att göra mål framåt och att inte släppa in mål bakåt. Det är okay av oss att göra fyra mål, men långt ifrån bra att släppa in tio, säger Pontus Lind.

Härnäst väntar, hemma i Odenrinken på torsdag, det suveräna ledarlaget Lidköping.

Matchfakta

Region Syd, hockeytrean Södra B

Sörhaga/Alingsås-Falköping Blue Riders 10–4 (5–2, 4–1, 1–1)

Mål, S/A: Stepan Toritsyn 3, Emil Persson 2, Ego Ageev, Maryin Chovanec, Max Tirhammar, Danil Belogortsev och Anton Hammarstrand.

Mål, Falköping: William Gullbrandsson, Anton Lundh, Pontus Wigholm och Ian Gately.

Skott: 40–31.

Utvisningar, S/A: 6 x 2 min. Falköping: 3 x 2 min.

Domare: Jerker Frick.