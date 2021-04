Stor inventering – vill veta om nedlagda idrottsföreningar

Samtliga 19 idrottshistoriska sällskap/föreningar i Västergötland har sedan några år tillbaka börjat med en ingående inventering. Tidaholms idrottshistoriska förening ligger väl framme, men saknar fortfarande en hel del om vissa föreningar.

I första hand söker man följande:

• När bildades föreningen/upphörde? Första ordförande? Klubbfärg? Idrottsplats?

• Har föreningen haft någon klubbnål/klubbmärke (av stor vikt för dokumentationen).

• Vilka idrotter utövas/utövats genom åren? Finns några bilder eller annat kuriosa?

– Just klubbnålar har vi från många föreningar, men en del saknas och vi vet heller inte om upphörda föreningar haft någon klubbnål eller klubbmärke, informerar Jan Kindmalm i Tidaholms idrottshistoriska förening.

Följande föreningar är i nuläget av stort intresse för idrottsmuseet. Föreningen har en del uppgifter om föreningarna, men kompletteringar behövs. Det gäller för Gimmene BK, Holma TK (tennis), IFK Madängsholm, Orleka BK, Ottravads BK, Tidaholms BK (fotboll) Tidaholms CK (ej att förväxla med TCA), Tidaholms SS (simning), Vulcan Kvinnliga Gymnastiförening, Tidaholms Kvinnliga Gymnastikförening, IOGT/Vulcan Gymnastikförening, Hökensås IS, Gymnastikklubben Örnen, Daretorp IF (hette förmodligen Skogens IK tidigare), Kavlås IF, Kungslena IF, Kymbo IF, Tidaholms Bordtennisklubb, Tidaholms HC (hockey), Verkstadsskolans IF, Kaflås Pistolskytteklubb. Tidaholms IK (ishockey), Tidaholms Bandyklubb.

Inom Idrottshistoriska föreningen är nu hoppet stort att just VB-läsarna kan hjälpa till.

– Kontakt sker via mail; [email protected] så tar vi kontakt, lämna gärna telnr eller tel. 070-233 2884. Om klubbnål finns, ta gärna ett foto eller du får sätta upp nålen bland våra andra på museet, liksom ett eventuellt klubbmärke, slutar Jan Kindmalm.