Stor koll inför starten av division 4: ”Åker man på några förluster blir det kniven mot strupen direkt”

Fler månaders väntan är över för lagen i division fyra norra. Tolv lag ska spela elva matcher vardera för att avgöra vilka som står som slutsegrare. Under de rådande omständigheterna har förbundet nämligen valt att lagen endast ska spela enkelmöten. Imorgon torsdag spelas den första matchen och med så få omgångar kommer varje poäng väga blytungt.

Ulvåkers IF

Placering förra säsongen: 4:a

Tränare: Jörgen Ström ny från IFK Skövde

Spelare in: Oskar Mårtensson, Olav Fären och Ludvig Erlandsson från Skövde AIK. Joel Frisk från IFK Tidaholm. Carlos Daoud, Filip Wetterteg, Kalle Ström, Lawan Homi, Gabriel Edin, Oliwer Lundqvist och Oliver Rosin från IFK Skövde.

Spelare ut: Hampus Johansson, Mikael Almered, Christoffer Eriksson och tränare Jesper Magnisson som numera leder Mariestads BK.

Tränarkommentar från Jörgen Ström:

– Det är en bra känsla i laget. Jag som ny har fått tid på mig att bekanta mig med föreningen och vi har kunnat jobba på vårt spel. Ett spel som blir annorlunda från tidigare år. Vi ska ha mer kontroll i speluppbyggnaden. Säsongen blir nästan som en cup med så få matcher. Jag tror det kommer bli tråkigare fotboll generellt, mindre risktagande från många lag. För oss handlar det först om att samla ihop poängen för att säkra kontraktet, så vi kan andas.

Ardala GoIF

Placering förra säsongen: 12:a i division 3 mellersta Götaland

Tränare: Viktor Berntsson

Spelare in: Alexander Tasevski ny spelande assisterande tränare från Tidavads IF, Erik Berntsson från JK10, Victor Svedberg från Hangelösa/Härlunda, Elias Lidberg från Lundsbrunn IF, Erik Folkevall Olsson från Tråvad/Larv, Max Lövgren från Skara FC ungdom, August Welander från Axvall IF ungdom och Hampus Brodén från Skultorps IF.

Spelare ut: Mathias Englund, Robin Björk, Kristoffer Sundén och Peter Linde.

Tränarkommentar:

– Känslan är väl bra. Det har varit en konstig försäsong men det känns bra truppmässigt. Vi är på gång och nu vill vi ha en omstart. Vi hade det ju tung förra säsongen och åkte ur division tre men nu ska vi vara med på den övre halvan. Det korta spelschemat gör ju att det blir mer chansartat. Åker man på några förluster i början blir det kniven mot strupen direkt.

Ekedalens SK

Placering förra säsongen: 6:a

Tränare: Mikael Smedberg ny från Falköpings FK

Spelare in: Fredrik Johansson och Amel Mimic från Folkabo IK. Victor Olausson, Philip Dönnes, Oliver Pettersson och Samuel Dahlström från Tidaholms G&IF. Mattias Wallin och Jonny Issa från IFK Tidaholm.

Spelare ut: Linus Johansson, Andreas Bergström, Daniel Joelsson, Simon Johansson och Johan Lundell.

Tränarkommentar från Mikael Smedberg:

– Det känns harmoniskt i truppen. Vi har sett bra ut försvarsmässigt, i alla fall i de tidiga träningsmatcherna. Men nu är det svårare att säga exakt var vi står. Vi har blandat och givit en del. Sen blir det ju speciellt med en kort serie, alla matcher betyder mycket så vi får ta en match i taget helt enkelt.

Vi har haft några tuffa år

Falköpings FK

Placering förra säsongen: 9:a

Tränare: Johannes Andersson och Thomas Jönsson

Spelare in: Inga.

Spelare ut: Andreas Mann, Joakim Ljungberg, Marcus Erixon och Mikael Eriksson.

Tränarkommentar från Johannes Andersson:

– Vi har fortsatt ett par månader kvar tills vi börjar så det blir en lång försäsong för oss. Det är svårt att säga var vi står nu. Men vi har ju haft några tuffa år och när serien väl börjar blir det ett tufft matchande. Då gäller det att inte ha någon svacka. Vi får kriga varje match och hoppas att spelarna inte går sönder första veckan.

Götene IF

Placering förra säsongen: 7:a

Tränare: Jim Larsson

Spelare in: Oscar Stridh från Hertzöga BK, Viktor Ajnestål från Trässbergs BK samt Joakim Olsson och Hampus Lundgren från Råda BK.

Spelare ut: Viktor Callerud.

Tränarkommentar från Jim Larsson:

– Känslan är bra. Vi har ett vassare och spetsigare material än ifjol. Startelvan är stark men däremot har vi fortfarande en tunn trupp. En kort säsong kan därför vara till fördel för oss men det är svårt att säga. Varje match blir så otroligt viktig. Det känns som att de två matcherna vi spelar nu innan uppehållet blir avgörande. Målsättningen är att sluta bättre än senast då vi blev sjua.

Skara FC

Placering förra säsongen: 5:a

Tränare: Johan Persson

Spelare in: Didrik Eriksson och Rasmus Holmqvist från IFK Tidaholm, Adam Gadzo från Lundsbrunn, Marcus Erlingfors och Andreas Friberg från Axvalls IF, Isaac Klevval och Korab Berisha från föreningens ungdomsverksamhet och Amin Naseri från Skövde AIK akademi.

+ Jacob Lindroth som är ny assisterande tränare.

Spelare ut: Lukas Lilja, Matias Laurila, Omar Conteh, Jesse Jacksson och Axel Dennie Af Klinteberg.

Tränarkommentar från Johan Persson:

– Det har varit upp och ner under våren men känslan är helt okej i laget. Killarna är för det mesta positiva och jag tror vi kommer göra en bra säsong. Jag är nöjd med truppen och det är roligt att vi har många Skarakillar i laget. Målsättningen är att vara med i toppen, det är klart vi ska vara med där, men det gäller att vara med från start.

Vi har ett positivt go i laget!

Vara SK

Placering förra säsongen: 2:a i division 5 västra (kvalade upp)

Tränare: Oskar Wetterling

Spelare in: Alexander Johansson från Vedums AIS. Oskar Kristensson och Albin Andersson från föreningens ungdomsverksamhet.

Spelare ut: Jonas Persson, Anton Hofling och Majid Husseini.

Tränarkommentar från Oskar Wetterling:

– Jag är nöjd med var vi är just nu. Vi har inte tagit något uppehåll utan tränat på istället. Vi har tagit kliv på träningarna och skapat större förståelse för spelet. Vi har ett positivt go i laget! Den korta serien kan vi bara finna oss i, det är samma för alla. Vi måste vara optimalt förberedda inför varje match oavsett seriens längd. Målet är att hålla oss kvar och fortsätta bygga vidare med det lag vi har.

Åsarp/Trädet FK

Placering förra säsongen: 2:a

Tränare: Niklas Uvesten

Spelare in: Lucas Gunnarson från Tomtens IF, Gustav Kjellén från Kinnarp-Slutarps IF, Melker Kalén från föreningens ungdomsverksamhet, Oskar Sandgren från IFK Falköping ungdom, Abshir Mohammed tidigare klubblös, Akam Sharif från Floby IF och Isak Evaldson från Skultorps IF.

Spelare ut: Per Westerberg, Edvin Olsson, Emil Wärn, Jonas Olsson och Olle Josefsson.

Tränarkommentar från Niklas Uvesten:

– Vi har en god känsla. Vi ändrade sättet att träna och spela på förra säsongen och det har vi tagit vid i år. Truppen är något tunnare det här året men vi har en klar stomme kvar. Vi har fler unga spelare nu och med unga spelare kan utvecklingen gå fort. Den här serien brukar ju vara oerhört jämn och vår målsättning är att klara kontraktet så fort som möjligt.