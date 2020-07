Streamingtipset: Podden för brittisk humor och nördig fakta

Gillar du märklig fakta? Uppskattar du brittisk humor? Är du kanske lite lätt nördig? Då är podcasten ”No such thing as a fish” något för dig. Podden berättar varje vecka olika intressanta saker på ett humoristiskt sätt. Bland annat har de berättat om vilket land som har flest metalband per capita, vilken insekt Dalai Lama är rädd för och vad ordet twitter betydde på 1800-talet. Meningslös fakta, men makalöst roligt. Perfekt för en långpromenad eller en långresa med bilen. Det finns i skrivande stund 329 avsnitt att plöja igenom, så sommaren är räddad.

Namnet på podden kommer från tv-programmet ”QI” (Intresseklubben på SVT är en svensk version av serien) där det konstaterades att det rent biologiskt inte finns något som är en fisk, att vattendjuren klumpas ihop trots att de inte har särskilt mycket gemensamt. Att namnet kommer därifrån är ingen slump, de som jobbar med podden jobbar nämligen som faktagranskare på samma program.

”No such thing as a fish” finns på Spotify och de flesta andra platser där man kan lyssna på poddar.