Svenska cupen kostade mer än det smakade för Ekedalen: ”En ekonomiskt dålig affär”

Rent sportsligt kan nog säsongen 2020 bli svår för Ekedalens SK att glömma. Som bekant tog sig laget vidare till andra omgången av Svenska cupen där de mötte Superettan-klubben GAIS hemma på Idrottsparken.

Vilket annat år som helst hade det inneburit en publikfest och ett bra tillskott i klubbkassan. Den här säsongen var dock inte vilken som helst. På grund av pandemin var begränsningen satt till 50 personer på läktaren och en plusaffär blev till en stor utgift.

– Bara i matchen mot GAIS kostade domarna 12 000 kronor och totalt har vi nog lagt ut en bit över 20 000 i utgifter på att delta i Svenska cupen. Så det blev en dålig affär ekonomiskt, säger klubbens kassör Bengt-Olof Dahlström.

Efter att klubbens intäkter under de två hemmamatcherna i Svenska cupen räknats bort från resultatet visar det att trots den sportsliga framgången kostade Svenska cupen mer än det smakade.

Och under en säsong där ekonomin redan påverkats negativt var det ett extra hårt slag.

– Vi går en bit över 10 000 kronor back på att vara med och köra hela vägen. Det blir så klart lite extra trist när vi haft en säsong där vi inte fått in några intäkter. Vi hade hoppats att vi skulle få ta in publik och att matchen mot GAIS skulle rädda oss till plus den här säsongen och så blir det tvärtom istället.

Trots att klubben gjort ett minusresultat rent ekonomiskt på Svenska cupen är klubbens ekonomi rätt stabil fortfarande.

– Vi har gjort bra resultat åren innan så vi har en del sparat i ladorna så för den delen skull är det inga problem. Men det är klart att får vi inte ta in publik till kommande säsong kommer det att bli kämpigt. Vi får hoppas att det släpper snart så att vi får ha publik på våra matcher igen när säsongen drar igång.