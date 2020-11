Svenska kyrkan ställer om inför den intensivaste månaden på året: ”Kan inte genomföra det vi planerat”

Ett normalt år är december en av årets mest intensiva månader för Svenska kyrkan. Det är allt från gudstjänster, adventsfiranden och lucia till konserter. Tillfällen då mycket folk samlas i kyrkorna. Så blir det inte i år, då de nya restriktionerna förhindrar folk att samlas till exempelvis en gudstjänst.

– Vi har fått ställa om mycket det här året. Först anpassade vi allt till att få vara 50 personer men det gäller ju inte längre. Så nu har vi gjort en satsning för att göra mycket digitalt istället, säger Agneta Karlsson som är kyrkoherde.

Att Svenska kyrkan har fått ställa om snabbt märks bland annat i deras tidning Kyrkfönstret som kommer ut i veckan. Då det krävs en del framförhållning när den ska tryckas har de nya restriktionerna inte kommit med.

– Mycket av det vi hade planerat går inte att genomföra. Det som står i Kyrkfönstret är anpassat för 50 personer och gäller ju därmed inte längre. Nu kommer vi istället att livesända en gudstjänst varje söndag.

Tanken är att spela in gudstjänsterna tillsammans med de kända advents- och julsångerna och sända ut via Youtube-kanalen "Svenska kyrkan Tidaholm" varje söndag. För att så många som möjligt ska känna sig som hemma kommer de att spelas in från några olika kyrkor i pastoratet.

– Sen kan vi inte tillgodose alla, vi har 17 kyrkor i pastoratet.

Svenska kyrkan Tidaholm arbetar dessutom med att digitalisera fler delar av sin verksamhet. Bland annat för att få till en digital hälsning till boende på särskilda boenden men också en digital julhälsning till skolorna.

Allt blir dock inte digitalt. För den som vill träffa någon för att prata finns fortfarande den möjligheten.

– Alla är ju inte på nätet och vi känner att det är viktigt att finnas där för dem också. Det finns möjlighet att ringa präst eller diakon om man vill ha ett samtal. Telefon är att rekommendera men det kan kanske också vara möjligt att ta en promenad utomhus eller träffas lite på avstånd.