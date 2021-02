Tapper insats av Skövde räckte inte hela vägen mot topplaget: "Tjejerna gör en fantastisk match"

Det har varit en händelserik vecka för Skövde HF. Under måndagen åkte laget på en klar förlust borta mot Sävehof. Under tisdagen stod det klart att Rasmus Paulsen fick lämna sitt uppdrag som tränare och att Andreas Larsson kommer leda laget resten av säsongen. Under onsdagen blev det dessutom klart att Viktoria Börjesson gör comeback, och förstärker lagets skadedrabbade målvaktssida.

Men att laget hade ett par omtumlande dagar i ryggen syntes inte under torsdagens match mot Skuru. Det var ett energiskt och hårt kämpande Skövde HF som tog sig an topplaget från Stockholm.

Efter att tidigt hamnat i underläge, så växte Skövde in i halvleken och kom närmre. Efter en strålande 10 minuters period så kunde Edita Nukovic trycka in 10-10 drygt 20 minuter in i halvleken. SHF tog faktiskt ledningen drygt minuten efteråt när Elma Örtemark tryckte dit bollen, men Skuru replikerade blixtsnabbt och i halvtid ledde Stockholmarna med 15-13

Skövde HF fick en smakstart på den andra halvleken och ledde med 17-16 drygt 10 minuter i en halvleken. Det var en jämn match, som länge stod och vägde, men när Skuru fick in 25-20 24 minuter in i den andra halvleken så gick luften lite ur hemmalaget. Matchen slutade till sist 23-29.

– Jag tycker tjejerna gör en fantastisk match, bortsett från sista fem där de får göra några enkla mål, men man måste ha med sig att Skuru är ett väldigt bra lag, med en väldigt bred trupp, säger tränaren Andreas Larsson efter matchen.

Det var flera spelare i en hemmalaget som gjorde starka insatser, men bäst av alla var nog Viktoria Börjesson. Att det gått nästan tre år sedan hon senast stod i Skövde HF-målet syntes inte och Andreas Larsson kunde inte sluta ösa lovord över målvaktens insats.

– Hon gör det otroligt bra, hon tar det hon ska och lite till, det betyder jättemycket att ha en sån lugn och rutinerad målvakt.

I den andra halvleken fick nyckelspelaren Fanny Elovsson kliva av med en skada. Hon missar förmodligen söndagens viktiga match mot Kristianstad.

– Jag är ingen läkare, men det såg inte så bra ut. Hon kan nog bli borta ett tag, säger Andreas Larsson.

Den nygamla tränaren är annars optimistisk inför söndagens match mot skåningarna, som utifrån ses som något av en måstematch.

– Jag ser bara möjligheter. Får vi fram den här energin och har ett par ytterligare träningar att slipa på spelet, så har vi goda chanser att vinna. Jag tycker vi ska göra det, säger Andreas Larsson.

Matchfakta: Skövde HF - Skuru IK 23-29 (13-15)

Målskyttar Skövde HF: 6, Nikoline Skals Lundgreen, 6, Elma Örtemark, 4, Marielle Lideskär, 3, Nora Jakobsson Van Stam, 2, Fanny Elovsson, 1, Ida Eriksson, 1, Edita Nukovic.

Målskyttar Skuru: 7, Ulrika Olsson, 5, Hanna Cleve, 4, Alexandra Bjärrenholt, 3, Elin Hansson, 3, Cornelia Dahlström, 3, Vilma Matthijs Holmberg, 2, Daniella De Jong, 1, Willma Schelin, 1, Felicia Palm Robertsson