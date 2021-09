Tidaholm raket på bostadsmarknaden –prisökning med 197 procent på fem år: "På rätt nivå"

Pandemin har satt ordentlig fart på bostadsrättsmarknaden. Fler objekt har sålts och priserna har stigit kraftigt på de flesta håll i landet. Men hur ser det ut om man tittar på en femårsperiod?

Fastighetsbyrån kan, med hjälp av siffror från Svensk mäklarstatistik, visa att priserna stigit med 22 procent på riksnivå och med 25 procent i Västra Götalands län, vilket motsvarar 542 544 kronor.

I Tidaholm steg priserna med hela 197 procent, vilket är högst i hela landet. Störst värdeökning har det dock varit i Bollebygd där priserna ökat med 1 078 545 kronor.

– Att Tidaholm har landets högsta procentuella utveckling är väldigt kul. Det beror troligtvis på att priserna i Tidaholm är i mer rätt nivå nu, det känns som man inte fått ut rätt pris tidigare, säger Anders Ahlm.

Under perioden mars till augusti 2021 såldes det drygt 30 procent fler lägenheter jämfört med samma period under 2016. Tittar man enbart på det senaste året har priserna stigit med 13 procent.

– Utvecklingen under pandemin har förvånat de flesta och vi kan nu se att prisuppgången de senaste tolv månaderna står för över hälften av prisuppgången på fem år. Ett trendbrott är också att Stockholm och Göteborg inte står för de största värdeökningarna, varken procentuellt eller i kronor. Höga priser och pandemin har bidragit till att färre har centrala lägen i storstäderna högt upp på önskelistan, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

I Västra Götalands län har priserna stigit mer än rikssnittet – cirka 9 000 kronor per månad Blekinge är det län i landet där bostadsrättspriserna stigit mest de senaste fem åren, en ökning med hela 54 procent. I Västra Götalands län steg priserna samtidigt med 25 procent. Svagast prisutveckling återfinns i Kronoberg där priserna ökat med blygsamma 8 procent. Vid analys av värdeökning i kronor har priserna i Västra Götalands län stigit med 542 544 kronor på fem år vilket är också över rikssnittet och motsvarar drygt 108 500 kronor per år eller cirka 9 000 kronor per månad.

Så utvecklades priserna i länets kommuner – Tidaholm och Falköping i topp Bland Västra Götalands läns kommuner har bostadsrättspriserna stigit mest procentuellt sett i Tidaholm, hela 197 procent. Näst mest i Falköping, 132 procent, följt av Hjo, 119 procent, och Karlsborg 103 procent.

