Tidaholm trotsar mörka siffrorna: ”Är en idrottsstad”

Det var i förra veckan som de svarta rubrikerna började fylla nyhetsflödet. Riksidrottsförbundet hade kollat i det så kallade LOK-stödet, som delas ut till föreningarna beroende på hur många deltagare en förening har på sina aktiviteter under ett år, och där upptäckt att antalet idrottande ungdomar sjunkit drastiskt under år 2020.

– Det här är mycket oroande för framtidens unga men också för idrottsrörelsen i stort. Vi är fortfarande mitt inne i pandemin och jag ser hur idrottsföreningar och ledare med imponerande tålamod försöker göra rätt, hålla igång så mycket som går och samtidigt behålla så många av sina aktiva som möjligt. Men det är en oerhört tuff uppgift, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Totalt har drygt en miljon deltagartillfällen försvunnit bara i Västra götaland under 2020. Det största tappen står vinteridrotterna för, framförallt beroende på att deras säsong stängdes ner i förtid förra våren men också för att många idrottshallar stängdes igen helt under vintern.

Nu har hallarna delvis öppnats igen och ungdomar får återigen träna. RF är dock oroliga att minskningen i antalet träningstillfällen och brist på tävlingar och matcher ska få de aktiva att tappa motivationen och sluta helt och hållet med sina idrotter.

Det är dock inget som märkts av i Tidaholm i alla fall.

– Nej, vi har inte tappat en enda spelare bland våra ungdomar vad jag vet. De mörka siffrorna beror uteslutande på att hallarna var stängda. I alla fall i vårt fall, säger Martin Svensson som sitter i styrelsen i Fröjereds IF:s innebandysektion.

Efter nedstängningen hallarna i vintras har Fröjered fått börja träna igen och då har samtliga spelare kommit tillbaka till sina lag.

– Det vi har märkt är att vissa spelare valt att vara hemma för att inte riskera att dra med sig smitta hem, men det är ingen som har sagt att det ska sluta.

Vad tror du att det beror på att ni klarat av att behålla era ungdomar?

– Svårt att säga. Det kan väl vara att det är en lite mindre ort med ett mindre utbud av andra saker att hitta på. Sen känner de flesta varandra och det blir en härlig gemenskap som de vill komma tillbaka till.

Ishockey är en annan av vinteridrottarna som fick avsluta sin säsong tidigt under våren. Även här har hallen delvis varit nedstängd under säsongen. Trots det har hockeyn inte alls tappat lika många deltagartillfällen som exempelvis innebandyn.

– Jag kan ju bara spekulera men kanske beror det på att ishockey är en ganska komplicerad idrott att lära sig. Så när du väl har börjat och lärt dig så krävs det lite mer för att du ska sluta, säger Jörgen Nyström som är vice ordförande i Tidaholms HF.

Hur har det sett ut för er under 2020?

– Det är klart att vi har tvingats stänga hallen under en period och framförallt våra äldre spelare har missat en hel del träning men överlag har det funkat rätt bra för oss. Vi kan inte se att vi har tappat några spelare under tiden, vi har snarare fått tillskott av spelarna i de yngre åldrarna. Det som har varit svårt är att locka till oss de allra yngsta för där behövs föräldrarna som stöd men de har inte fått vara på plats under året på grund av restriktionerna.

Så inget större tapp av spelare, alltså?

– Nej, vi har klarat oss ifrån det upplever vi. Tidaholm är en idrottsstad så känslan är att ungdomarna vill hålla igång.