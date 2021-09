Trycket på vården ökar – så ska VGR nå ut till vaccinskeptikerna: ”Risken att bli svårt sjuk är rejäl”

Tidigare i veckan meddelade regeringen att man i slutet av september väljer att lyfta på de restriktioner som har begränsat publik på sport- och kulturevenemang, men även de restriktioner gällande sällskap på krog och restaurang.

Samtidigt ökar antalet smittade än en gång i Västra Götaland och i kommunerna i tidningens bevakningsområden – liksom antalet covid-sjuka patienter inom sjukvården.

Under onsdagen den 8 september var totalt 70 covid-patienter inskrivna på de olika sjukhusen i Regionen – vilket är den högsta siffran sedan i mitten av juni (18 juni, 73 patienter). Elva av dessa patienter vårdas på intensivvårdsavdelningarna runtom i Regionen. Även Skaraborgs Sjukhus är tillbaka på junis nivåer, med totalt sju patienter inskrivna under onsdagen – en siffra som senast sågs den 28 juni.

Sett till Regionen är det fler inlagda nu än motsvarande period förra året. Trenden visar också på en långsam ökning.

– Det är fortsatt ansträngt inom vården. Ser man till ett år tillbaka, då det var låg belastning efter sommaren, hade vi ett virus som inte var lika smittsamt, en kontaktintensitet som var lägre, och med fler restriktioner. Då hade vi visserligen inget vaccin, vilket vi har nu – men nu har vi också en mer smittsam variant av viruset, säger Jan Kilhamn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

I slutet av augusti presenterade Folkhälsomyndigheten tre möjliga scenarion för den kommande smittoutvecklingen – dessvärre pekar samtliga tre på en fortsatt ökad smittoutveckling under hösten.

Något sjukvården inom Västra Götalandsregionen nu får förbereda sig för, både sett till bemanning och vårdprioritering – framförallt i och med att många av restriktionerna släpps om mindre än en månad.

– Personalen undrar såklart vart det är på väg. Vi har de prognoser och scenarion som Folkhälsomyndigheten levererar, och vi vet att smittsamheten väger in. Vi förhåller oss till det, men vi har ju ingen kristallkula. Vi arbetar för att dimensionera personalen och vård. Går smittan tydligt upp, får vi minska på annan planerad vård. Intensivvårdsresurserna är en smal sektor, och det är en utmaning att bemanna den i så stor omfattning. En hög covid-belastning kan påverka annan planerad vård, säger Jan Kilhamn.

Med över ett år av covid-vård bakom sig är vårdskulden fortsatt stor – och med en fortsatt smittoökning framöver finns risken att den inte går att ta tag i, utan får skjutas än längre på framtiden.

– Det finns en vårdskuld, och efter sommaren vill både personal och vårdgivare komma igång med de köer och patienter som fått vänta, men även de nytillkommande som har olika grader av tillstånd som måste tas hand om. Vi vill rikta och prioritera behandling, men det är utmanande och svårt med hög belastning på covid-vården, säger Jan Kilhamn.

Det finns en tydlig nyckelfaktor för att minska antalet patienter, minska trycket på sjukvården och minska smittoutvecklingen i Regionen – att vaccinera sig. För mindre än en månad sedan kunde Västra Götalandsregionen konstatera att av de som låg inne på sjukhus för covid-vård, var en klar majoritet ovaccinerade.

Dessvärre finns det fortfarande många som av olika anledningar väljer bort vaccinet, något som Västra Götalandsregionen nu arbetar med att ändra på.

– Vi behöver nå ut bättre till alla grupper, och nu växlar vi upp och omstrukturerar för att nå ut till de som inte hörsammat uppmaningen att vaccinera sig. Vi jobbar hårt på att nå ut via tolkar, via trossamfund, idrottsföreningar, via alla kanaler som finns. De som har valt att avstå från vaccinet måste vi hitta en kanal som de har förtroende för, bygga tilliten och trovärdigheten i de kretsarna, säger Jan Kilhamn och fortsätter:

– Det kan handla om en myndighetsmisstro, eller en misstro till sjukvården. Det är visserligen inte lika vanligt, men däremot en misstro mot myndigheter eller andra auktoriteter kan påverka. Vi måste vara tydliga med vad vi erbjuder och varför, ge positiva budskap och besked för vad vaccin innebär.

Jan Kilhamn understryker dock att det inte handlar om att bemöta vaccinskepsism och oro med moralism – det är inte en strategi Regionen tror kommer att övertyga de redan skeptiska att vaccinera sig. Istället handlar det om att bygga förtroende och upplysa om de medicinska risker som kommer med att vara ovaccinerad mot covid-19.

– Vi är inte ute efter moralism. Det handlar om få dem att förstå att man med vaccinet undviker medicinska risker, risken att drabbas av svår sjukdom och död som följd av covid. Vi har nu väldigt övertygande data för säkerhetsprofilen för det vaccin vi använder, som miljontals människor i Sverige nu har fått. Biverkningar för vaccinet finns, men de är väldigt sällsynta – risken för att bli svårt sjuk, den är istället rejäl. Balansen däremellan är till stor fördel för vaccinet, säger Jan Kilhamn.

– Vi tror inte på moralism, skuldbeläggande och tvång – vi tror på upplysning, saklighet och trovärdighet, fortsätter han.

För den enskilda individen handlar vaccineringen om det personliga ställningstagandet, men för sjukvårdspersonalen handlar det om en sjukdom man mött och behandlat under en lång tid. Det handlar om månader av hårt tryck, svårt sjuka patienter och en överlag tungt belastad personalstyrka. Det berättar Jan Kilhamn.

– Det är ett risktagande att inte vaccinera sig, och vår personal påverkas av när någon avstår från vaccin. De ser och har sett med egna ögon vad covid-19 är. Det är inte en vacker sjukdom. Den ansträngningen vi idag lägger på covid-vård hade man gärna använt för att ta tag i andra vårdbehov. Men de behoven får nu stå åt sidan för covid-vården. Vi måste prioritera den, säger Jan Kilhamn.

Fotnot: I vanliga fall presenteras siffror för smittspridningen i VGR och kommunerna under torsdagar, men på grund av en uppdatering i Sminet, Folkhälsomyndighetens databas för smittspridning, uteblir siffrorna för vecka 35 i nuläget.