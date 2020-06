En lång vår är till ända. När sommaren nu står för dörren gör fotbollen likaså. För ett par veckor sedan gav Folkhälsomyndigheten tummen upp till sporten.

– Det här har vi, och framförallt spelarna, sett fram emot länge. Trots ovissheten och den långa försäsongen så har allt ändå fungerat väldigt bra. Vi har hela tiden haft olika datum att förhålla oss till och dessa har blivit som delmål för att motivera spelarna. De har agerat väldigt professionellt, säger Stefan Strind.

Senast Skövde AIK spelade match mot något annat lag var i mars. Helt utan förberedande träningsmatcher kastas man nu in i en 30 matcher lång serie som ska spelas klart innan första advent.

– Jag har ingen aning var vi står jämfört med andra lag. Vi lämnade matchen i mars med god känsla, och kanske finns den kvar. Vi har hur som helst jobbat på bra och har haft kvalitativa träningar.

Skulle du hellre sett att man erbjudit tid för träningsmatcher innan seriestart?

– Nej, det hade blivit svårt. Vi ska spela en serie med dubbelomgångar och det är redan ett tajt spelschema. Det hade inte funnits någon plats för träningsmatcher. Det är dock samma förutsättningar för alla lag, så det är bara att gilla läget.

Hantering av belastning är nyckeln

Att man klämmer in en full säsong trots den sena starten innebär att man i regel kommer att spela tre matcher per vecka fram tills i höst, då det övergår till att spelas en match per helg. Sommaruppehållet blir inte längre än två veckor. Strind pekar på hanteringen av den tuffa spelarbelastningen som en av nycklarna till en framgångsrik säsong.

– Det gäller att vara noga med allt – kost, sömn, återhämtning och träning. Den tuffaste utmaningen för oss ledare kommer att vara att försöka få alla på samma nivå. Vi har en ung trupp med en bredd som gör att alla är viktiga pusselbitar.

Oscar Lennerskog och Jesper Lövdahl är inte tillgängliga för spel. I övrigt är truppen intakt inför premiären.

– Oscar ådrog sig en blodförgiftning i mars, men han mår allt bättre och är på väg tillbaka. Jesper har fortsatta komplikationer med sitt knä. Han har inte spelat någonting med oss egentligen, säger tränaren.

Tidningen sänder allt

Nytt för i år är också att Skövde Nyheter och Hall Medias övriga titlar kommer att sända Skövde AIK:s samtliga matcher. Strind tycker det är roligt att division 1 får allt större uppmärksamhet.

– Det är framförallt väldigt positivt för publiken som inte kan följa matcherna på plats under rådande restriktioner, säger han och avslutar:

– Det ska bli skitskoj komma igång spela matcher igen. Det är det här vi tränat för hela tiden. Vi ska göra vårt yttersta för att göra en bra säsong.