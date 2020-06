Vattendraget ligger helt stilla i den varma sommarkvällen. Men på håll bubblar det lite under vattenytan. Bäverns spår syns tydligt vid sidan av ån där den tidigare fällt ett stort träd. Att det kan vara just en bäver som befinner sig under vattenytan är ingen vild gissning. Efter en stunds väntan dyker den också upp och kommer riktigt nära. Se filmen här:

Har du också fångat ett spännande möte i naturen på film? Dela gärna med dig av den på [email protected]