– Vi har inte kunnat träffats för att spela in vårt bidrag. Istället bjuder vi rapsodi över vad som spelats in under verksamhetsåret, säger verksamhetschefen Lars Paulsson som klippt ihop filmen.

Bland annat är det bidrag från höstkonserten då man kan se Tuttifruttikören, Kulingen, Snäckan, Gitarrgruppen och Ungdomsorkestern med mera. Luciatablån och andra framträdande är också med bland alla klippen.