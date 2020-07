TV: Sommarlovsdag för barn hos Emmas Islandshästar

Tidigare har Emma Örtendahl som driver Emmas Islandshästar haft både "Påsklovsdagar för barn samt "Höstlovsdagar för barn" i årsplaneringen. Nu i sommar har alltså ytterligare en dag för barnen införts.

— Idag är det den tredje och sista "sommarlovsdagen för barn" och det har fungerat bra. De här dagarna är till för de som inte är så vana eller är tillräckligt stora för att vara med på ridläger, säger Örtendahl.

Barnen som är på plats i ridhuset är mellan sju och 13 år gamla,. De är totalt fem stycken och får då mycket tid tillsammans med hästarna.

Det är praxis på Emmas Islandshästar att ha små barngrupper. Vare sig det kommer till ridskolan eller sådana här sommardagar för barn.

— Generellt jobbar vi med små grupper. Det är viktigt att barnen får den tiden de behöver med hästarna, säger hon.

Den allra största delen av verksamheten består av undervisning, speciellt ridskolan där runt 130 elever går varje vecka. Sen är det också en hel del privatlektioner, både sådana som rider med egna hästar och som lånar ridskolans.

— Allt som allt blir det ungefär 160-170 elever här under en vecka när verksamheten är helt igång, säger Örtendahl.

Nu under sommaruppehållet är det alltså inte lika många elever som rör sig på gården som under högsäsong. Dock har det blivit en hel del ridläger och kurser under sommaren. Både ungdomsläger och vuxenläger, såväl endagars kurser som läger på fem dagar.

— Vi har också en del inackorderingar här. Det är också en del unga hästar som kommer hit för inridning. Det är dock små delar jämfört med utbildningsdelen. Undervisningen är absolut kärnan i verksamheten.

Förra året byggdes det stora ridhuset på gården. Det har öppnat upp för en hel del möjligheter och lett till bättre kvalitet på undervisningen. Bland annat har Emma och hennes anställda, Amanda Twedmark, kunnat dela upp undervisningen på ett sätt som tidigare inte varit möjlig.

— Nu behöver vi inte längre stå ute i alla väder. Jag och Amanda kan också jobba parallellt nu, en står inne och en står ute. Det har också gjort så att vi kan öppna fler grupper på ridskolan än vad vi har kunnat göra förut. Det är väldigt bra eftersom det är så pass högt tryck på ridskolan.

Emmas islandshästar är en av få verksamheter som inte påverkats nämnvärt av coronapandemin, om något har det snarare skett ett litet uppsving.

— Folk har inte kunnat resa bort som de hade tänkt under våren och sommaren, då väljer de kanske att rida fler lektioner eller att barnen kan gå på ett extra ridläger.