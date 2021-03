Två månader till cruising – nu tvingas arrangören ställa in: ”Jättebesvikelse”

Det pratats ofta vitt och brett om vilka vårtecken som finns att upptäcka både i naturen och i vårt samhälle. Det kan handla om att uteserveringarna öppnar, att gruset sopas bort från gatorna och att fågelkvitter kan höras på morgonen. I Tidaholm är ett av det allra säkraste tecknen på att det är vår när raggarbilarna plockas ut för att göras i ordning för det årliga cruisningen första helgen i maj.

Förra året blev det dock inget av den cruisingen då pandemin satte stopp. Nu står det klart att tidaholmarna får leta efter andra vårtecken än just cruising den här våren.

– Vi har tyvärr fått ställa in majcruisingen. Som det ser ut nu kommer det inte vara säkert att genomföra den på grund av pandemin. Vi har fått beskedet att det kanske kommer att gå att samla upp till 50 personer i maj och då kändes det inte som att det var någon idé, säger Mikael Lundquist som är ordförande i Labbås Cruisers.

Hur känns det att behöva ställa in för andra året i rad?

– Det är en jättebesvikelse att det inte går att genomföra så klart, vi hade hoppats att det skulle ha vänt i och med det nya året och vaccinet. Det faller inte på plats för vår del och det är tråkigt för alla vill ju kunna plocka ut sina bilar och åka på träffar.

När det inte blev någon organiserad cruising förra året blev det istället en del olagliga, spontana samlingar. Det hoppas Mikael Lundquist slippa i år.

– Jag hoppas att folk håller sig till reglerna och inte kör i de här spontancrusingarna. Dels förstör de vårt rykte och dels förstör de kanske våra chanser för att kunna genomföra en cruising senare i sommar.

Det är nämligen det som är Labbås Cruisers mål nu. Att kunna genomföra en organiserad cruising senare på året istället.

– Istället för att bara ställa in håller vi nu på och tittar på alternativa datum när det skulle gå att genomföra. Just nu är det svårt att säga när det kan bli av utan vi avvaktar för att se hur smittspridningen artar sig. Jag skulle tro att det kan bli av under sensommaren eller kanske hösten.

