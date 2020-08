Två storsegrar för IFK Skövde i hemmaturneringen: ”Vi har övertygat”

I helgen hade IFK Skövde bjudit in HK Malmö och Eskilstuna Guif till en träningsturnering hemma i Arena Skövde under namnet Nordic Choice Hotel Cup. Det landade i två klara segrar för arrangörsföreningen. Mot Malmö blev det en sjumålsseger, 30–23 (18–10) och under söndagen avslutade man cupen med att slå Eskilstuna med nio bollar, 32–23 (18–8).

– Jag tycker vi har övertygat, men det är alldeles för tidigt att dra slutsatsen att det är den här nivån vi håller. Jag vet att vi har jättehög kapacitet men det gäller att vara ödmjuka och jobba hårt varje dag, säger IFK-tränaren Henrik Signell.

Under den andra matchen använde tränare Henrik Signell en hel del folk, något som av resultatet att döma inte försvagade IFK nämnvärt.

– Det kanske inte blev samma tajming och samarbete som i första. De unga spelarna visar alltid att de vill vara med. Vi har en bred trupp och det är jätteviktigt att ha igång alla.

Det är som du säger tidigt på försäsongen, men känner du ändå att du fick de kvitton som du ville ha inför helgen?

– Ja, inom vissa delar så har man fått många kvitton och känner sig trygg. Vissa delar behöver vi fortsatt jobba med.

Signell framhåller målvakten Håvard Åsheim som någon som stack ut lite extra under helgen. Att Åsheim levererar är Signell glad över då Skövdes andra målvakt Fabian Norsten är skadad och förväntas inte vara tillbaka inom den närmsta framtiden. In har istället junioren Elias Karlsson klivit.

– Håvards insatser var starka i båda matcherna. Det klart att det känns skönt när vi har Fabian borta. Sedan har Elias gjort det bra när han har kommit in, den positionen blir extra viktig i det här läget.

– Sedan tycker jag många av de spelarna som det var höga förväntningar på förra året fortsätter att vara stabila och bra, utan att nämna några namn. Jag är även nöjd med Fredrik (Mossestad, norska nyförvärvet) och hans prestationer. Han är väldigt bra bakåt och har kommit in bra i gänget, säger Henrik Signell.

Matchfakta

IFK Skövde – HK Malmö 30–23 (18–10)

Mål, IFK: Rasmus Wremer 7, Jack Thurin 5, Kristian Jakobsen Stranden 4, Matias Helt Jepsen 4, Richard Hanisch 3, Dan Beck-Hansen 2, Fredrik Mossestad 2, Adam Samuelsson 2, Kristian Svensson.

Matchfakta

IFK Skövde – Eskilstuna Guif 32–23 (18–8)

Mål, IFK: Jack Thurin 6, Herman Dyberg 5, Richard Hanisch 5, Kristian Jakobsen Stranden 3, Matias Helt Jepsen 3, Rasmus Wremer 2, Fredrik Mossestad 2, Adam Samuelsson 2, Victor Ljungkvist 2, Hampus Söderman 1, Rex Blom 1.