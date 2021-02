Uddamålet för IFK Skövde i riktig rysare – ”Vi fick verkligen slita för segern i kväll”

Sett till målprotokollet handlade den här matchen mycket om en spelare i IFK Skövde HK, nämligen Jack Thurin, som äntligen fick spela match igen (hans första under 2021). Han såg till att få in sitt IFK i matchen i början (underläge 1–4 när han kom in på banan) och svarade för sju av lagets första nio mål.

Totalt gjorde Jack nio mål före paus och tre efter densamma, alltså tolv totalt.

En kille som inte brukar synas så mycket i offensiven är Rex Blom, försvarsbjässen som märks desto mer i defensiven, men den här gången fick han mer speltid än vanligt framåt – vilket han tackade för.

Rex svarade för tre mål (på fyra försök) och grejade utöver det några straffar, som resulterade. Och i vanlig ordning såg han till att göra ett "hästjobb" i mittförsvaret.

– Jag var lite förberedd på att jag kunde få lite mer speltid offensivt i kväll, jag har nämligen fått träna lite mer anfallsspel den senaste veckan. Jag antar att tränarna vill utnyttja min främsta egenskap, storleken, säger Rex.

Han var påtagligt nöjd med sin insats.

– Jo, men jag tycker att det funkade bra, överhuvudtaget gick ju anfalls- och kontringsspelet bra för oss i kväll. Det var ju det vi vann matchen på.

Däremot var inte Rex Blom lika nöjd med den defensiva insatsen av laget.

– Nej, det är ju inte ofta vi släpper in över 30 mål hemma, säger han och kastar en blick på matchtavlan.

– Vi fick en del problem denna gång, RIK, som är ett bra lag, såg till att få isär oss i försvaret och följde sedan upp med bra skytte utifrån, fortsätter Rex.

Ja, RIK gjorde en betydligt bättre insats än vad många trodde på förhand, laget ligger ju annars ganska långt ner i tabellen.

– Det stämmer, men jag tycker att de har börjat få till det på sistone, så vi fick verkligen slita för segern i kväll. Men det var skönt att vi grejade två poäng, vi har ju redan under säsongen uppträtt lite svajigt och tappat poäng mot just lag från tabellens nedre skikt.

Nu har IFK Skövde spelat två matcher efter VM-uppehållet och vunnit båda, först mot IFK Ystad och nu alltså mot RIK.

– Vi har en god känsla inom laget och det är viktigt nu när det väntar ett mastigt matchprogram framöver. Målet är att sluta "topp fyra" i tabellen och därmed få en hemmafördel i kvartsfinalspelet. Vi har kvar att möta flera av de lag som vi kämpar med i denna del av tabellen, så det är mycket upp till oss själva nu. Gör vi vårt, så kommer det nog att ordna sig, summerar Rex Blom.

Matchfakta

IFK Skövde HK-Redbergslids IK 32–31 (18–17)

Mål, Skövde: Jack Thurin 12 (4 straffar), Rasmus Wremer 5 (4 straffar), Richard Hanisch 4, Matias Helt Jepsen 4, Rex Blom 3, Dan Beck-Hansen 2, Kristian Svensson och Isak Svarén.

Mål, RIK: Elliot Stenmalm 10 (1 straff), Oliver Wigmark 5, Ludvig Högberg 5, Oskar Ysander 5, Tobias Johansson 3 (2 straffar), Eric Schefvert 2 samt Anton Gustafsson.

Utvisningar, Skövde: 6 x 2 min. RIK: 2 x 2 min.

Domare: Rickard Canbro och Jasmin Kliko.