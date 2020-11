Utfarten vid Ica stängs av för att åtgärda slukhål

Hundratals fordon passerar utfarten vid Ica Kvantum varje dag och många förare svär förmodligen när det guppar till i bilen på grund av håligheterna som ofta uppstår på trottoaren ut mot Järnvägsgatan. Personal på gata/park jämnar till håligheterna men problemen är snart tillbaka igen.

– Vi behöver ta bort asfalten och gräva ur en del av ytan för att kunna skapa oss en helhetsbild över läget. Därefter kommer vi kunna påbörja en åtgärd så att problemet inte kvarstår, informerar Marcus Boström.

Asfalteringen är planerad till mitten av december.

– Under tiden arbetet pågår stängs utfarten av och all trafik omdirigeras till infarten som under tiden arbetet pågår både blir in- och utfart till Ica Kvantum.

– Vi försöker undvika störningar i trafiken men det kan bli trångt just vid avspärrningarna.