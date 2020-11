Utgivaren: Att göra nära journalistik i en tid av avstånd

I tre veckor har mitt köksbord utgjort mitt kontor. När de allmänna råden skärptes i Västra Götalandsregionen för några veckor sedan beslöt jag, som pendlar till jobbet, att minska på mitt resande. Jag ville inte ta risken att föra in smitta på redaktionerna - det vore ödesdigert för vårt journalistiska uppdrag om våra lokala redaktioner slogs ut av coronaviruset. Lika lite vill jag förstås riskera att smitta någon annan på väg till eller från arbetet. Så här sitter jag. Det är ensamt, ibland ganska oinspirerande - men mest väldigt, väldigt märkligt.

Det går dock i den svåra tid vi nu upplever knappast att klaga över lite hemarbete. Många, många andra i samhället genomgår just nu prövningar som saknar motstycke - och det är för dem vi andra måste förändra våra liv. Att arbeta i hemmet - och ändå hålla kontakten med kollegorna via videomöten och telefon - må vara tråkigt, men egentligen inget stort problem för just mig.

Däremot vore det desto mer bekymmersamt om alla våra journalister skulle göra det. Det är ju de som nu, i ett läge då många vill veta så mycket som möjligt om hur pandemin påverkar våra lokalsamhällen, håller koll åt er. De är era ögon och öron i en svår tid där många kämpar för olika sorters överlevnad. De ska vara på plats och göra de fantastiska insatser de gör, varje dag. Utan lokal närvaro blir journalistiken inte nära. Och det måste den vara.

Samtidigt är vi förstås väldigt rädda om våra medarbetare. Nu under hösten har vi ändå turats om lite så att även de jobbar hemifrån ibland, allt för att minska risken för smitta. Men hela redaktionen kan inte skickas hem samtidigt. Så vi sprider ut oss på kontoret, tvättar händerna och försöker göra intervjuer utomhus eller på gott avstånd, för allas säkerhet. Det får gå. Det måste gå.

Det krävs nämligen för att göra journalistik som är relevant och angelägen. Vi rapporterar alltid om det senaste kring exempelvis restriktioner och antal smittade - men journalistik kan inte byggas på enbart statistik och kommentarer per telefon. Dess viktigaste beståndsdel är människorna - som vi måste lyssna på och helst av allt träffa för att berätta deras historier så bra som möjligt.

Vi måste vara nära - men ändå hålla avstånd. Vi måste vara på plats för att göra intervjuerna och hitta de där viktiga mötena som gör skillnad i en tid som präglas av många stora frågor.

Corona är lika utmanande för din tidning som för andra företag. Även våra intäkter påverkas. Och om vi ska kunna fortsätta berätta, granska och skildra så måste vi ta betalt för vårt arbete, både under och efter pandemin.

Det går nog, till exempel, inte att till fullo ta in situationen för vård- och omsorgspersonal om vi inte möter dem för att förmedla deras historier. Det går inte att få helhetsgreppet om kommunens strategi om inte vi närvarar på deras pressträffar eller följer upp deras utskick och ställer de så viktiga och granskande frågorna. Och det går nog inte att känna på samma sätt med butiksägaren som lanserar en ny idé för att klara sig igenom krisen om vi inte presenterar henne eller honom, med en färsk bild eller ett tv-klipp.

För egen del får min vardag vid köksbordet till stor del fortsätta. Även om jag inte vill något hellre än att vara på plats på redaktionen, prata nyheter, rubriker och bildidéer, så måste jag vara försiktig. Reportrarnas närvaro är viktigare än min. Jag får vänja mig vid att starta arbetsdagen genom att fälla upp min laptop på köksbordet om morgnarna. Det får gå ett tag till. Det måste ju gå.

Ända sedan pandemin bröt ut i vintras har vi fått frågan om varför vi tar betalt för journalistik som rör corona. Det vi förmedlar är ju så viktigt - varför ska den journalistiken kosta pengar?

Jo - för att den kostar pengar att ta fram. För att våra journalister jobbar med stort fokus på pandemin. Och för att vi, trots en utmanande situation, ändå är på plats varje dag - för er skull.

Vi håller - ändå - fortfarande mycket innehåll öppet. Raka nyheter eller ny statistik om smittspridningen brukar vi faktiskt publicera utanför plusmärkningen - den är samhällsviktig och finns dessutom ofta att tillgå på fler ställen. Vi tillgängliggör informationen som en ren service till er läsare - och den kan vi bjuda på.

Men när vi går vidare och fördjupar, träffar människorna, ställer de egna frågorna och sätter saker i sammanhang så har vi gjort ett jobb som är viktigt - och värt att betala för.

Det måste ju gå.