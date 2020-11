Utklassningsseger för Skövde AIK – nytt kontrakt ytterst nära: "Vi går ut och kör bara"

37 inspelade poäng – och bara tre omgångar kvar. Ändå var inte kontraktet säkrat för Skövde AIK i den mycket jämna serien.

Efter tre raka uddamålsförluster bröt SAIK den negativa trenden senast genom att slå tabelljumbon FK Karlskrona med 2–1 borta.

Och i säsongens näst sista hemmamatch väntade möte med ett annat bottenlag. Motala är också redan klara för nedflyttning och hade således inte så mycket att spela för. Det hade däremot Skövde AIK – och det märktes.

Visserligen tappade SAIK 2–0 till 2–2 när lagen möttes i juni, men den här gången var det inget snack om saken.

Efter 25 minuter nickade lagkapten Andreas Uusitalo in en hörna från Gustav Löfving Svensson. Bara fem minuter senare höll sig sig Villiam Granath framme och satte en retur. Och innan den första halvleken var över hade Mikael Mörk skjutit in 3–0 på frispark.

Tio minuter in på andra fick Motala in ett tröstmål via ett distansskott. Men det dröjde inte länge innan SAIK replikerade med ännu en fullträff, genom Amer Ibrahimovic. Samme spelare ordnade därefter en straff, som nyligen inbytte Amar Mushin förvaltade.

– Fantastiskt i dag. Vi går ut och kör bara, sa Ibrahimovic i intervjun direkt efteråt.

SAIK, vars kontrakt ännu inte är helt klart i teorin, har kvar att möta Oskarshamn borta och avslutar sedan hemma mot FC Trollhättan den 28 november.

Det här var fjärde matchen i rad som laget leddes av Mikael Lindgren efter att Stefan Strind lämnat i förtid.

Matchfakta

Ettan södra

Skövde AIK-Motala AIF

5–1 (3–0)

Målen: 1–0 (25) Andreas Uusitalo, 2–0 (30) Villiam Granath, 3–0 (40) Mikael Mörk, 3–1 (55) Ahmed Qasem, 4–1 (59) Amer Ibrahimovic, 5–1 (68) Amar Muhsin, straff.

Domare: Kastriot Gerxhaliu.

Publik: 50.