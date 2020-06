Varbergsbo vill ta över sommargården: ”Göra om till bed and breakfast”

Tidaholms sommargård i Gamla köpstad är ett populärt tillhåll för tidaholmarna under sommarhalvåret. Anläggningen har varit i kommunens ägo sedan 1983, då man tog över den från Barnens dag-föreningen. I samband med att en bokningsförfrågan kom in till kommunen via mail från en boende i Varberg, framgick även ett intresse av att köpa anläggningen.

Personen hade då tänkt driva denna som ”bed and breakfast” eller vandrarhem och upprätta ett treårskontrakt med kommunen för att, som i dagsläget, kunna fortsätta hyra ut till föreningar och övriga verksamheter.

Förfrågan togs upp under kultur- och fritidsnämndens senaste sammanträde och man bestämde sig för att avstå erbjudandet om att avyttra Tidaholms sommargård.

– Som det är nu går sommargården runt och varken kostar eller genererar pengar. Skulle den här personen gå plus innebär det att det antingen hade kostat mer för oss som kommun eller för föreningarna som vill hyra, säger kultur- och fritidschef Pema Malmgren.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Bengt Karlsson (S):

–Skulle en försäljning någon gång bli aktuell hade det inte heller gått till på det här viset. Detta ser vi lite som ett hugskott, säger han.