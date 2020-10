Vilken dubbel – Erika har fått både ledarplaketten och guldmedaljen

Erika Klahr har ägnat 35 år av sitt liv i friidrottens tecken. Redan som 14-åring blev hon ledare för de yngre i Hökensås Ungdomsring samtidigt som hon själv tävlade på hög nivå i höjdhopp.

Hon vann DM flera gånger, har Götalandsmästerskapsmedaljer och kom femma i såväl USM som Skol-SM och hade länge Tidaholmsrekordet på 1,64 meter. Nu är rekordet 1,67 meter.

Hon har varit med och sett ungdomsfriidrotten utvecklas och intresset för sporten växer bland unga.

– Vi har till och med kö in. Vi kan inte ta in fler eftersom det då blir svårt att hålla kvaliteter på träningarna. I dag har vi närmare 40 aktiva i åldrarna 6-16 år och vi är fem ledare. Under en lång period var jag ganska ensam. Det känns jättebra att vi blivit fler, nu känner jag att jag kan ta ett steg tillbaka och låta de nya ledarna få större plats.

Flera av ledarna har själva varit aktiva, som Rikard Arvidsson och Viktor Blomqvist. Magnus Blomberg har inte själv varit aktiv friidrottare men har antagit uppgiften med stort engagemang. Erikas dotter Lisa har dessutom gått i moderns fotspår och blivit ledare.

– Hon är precis som jag intresserad av ledarskap och jag märker att hon har det i sig.

Utomhusträningen sker på löparbanorna bakom Sparbankshallen. Där tränar man de flesta hoppgrenar, förutom stav, samt löpning, kula, spjut och kast med liten boll.

– Vill man springa längre sträckor finns skogen precis i närheten.

Eftersom friidrotten klassas som sommaridrott har HUR svårt att få inomhustider i hallarna i Tidaholm. Ibland åker man till Frejahallen i Falköping och tränar.

– Gösta Cronholm var en eldsjäl när Sparbankshallen byggdes. Därinne finns både löpbanor och hoppgrop. Problemet är att vi inte får några tider utan får hålla till i lilla hallen i Forshallen och det är för litet. Vi hoppas att den nya hallen på Rosenberg kan frigöra mer tider. Allra helst vill vi vara i Sparbankshallen.

Roland Samuelsson, ordförande Tidaholms Idrottsallians, delade ut blommor och ledarplaketten till Erika. Passande nog valde man att träffas vid löparbanorna vid Hellidsskolan.

– Erika uppfyller med råge våra kriterier för att få ledarplaketten och hon tillhör den tämligen unika skara som fått både guldmedaljen för sina idrottsliga prestationer och för sina gärningar som ledare. Det är bara hon, Lisbeth Göthberg, Christer Daremark och Sören Rehn som tillhör den kategorin. Ledarplaketten kan man bara få en gång, guldmedaljen kan man däremot erhålla flera gånger, uppger Roland Samuelsson.

Erika kommer att fortsätta att träna unga friidrottare och har även uppdrag i HURs styrelse.

– Jag har varit med i styrelsen i över 30 år.

Till vardags arbetar hon på Lärcenter i Falköping, vilket hon gjort de senaste fyra åren. Dessförinnan var hon lärare såväl på Kungsbroskolan som Forsenskolan. På fritiden gillar hon att prova olika träningsformer för att hålla igång.