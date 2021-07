VM-poäng för Falköpings MK-åkarna • Ahlin tog sin bästa VM-placering hittills: "Har fått kämpa"

Max Ahlin var svensken att hålla ögonen på i juniorklassen under VM i Skövde, som avslutades under lördagen. Falköpingskillen slutade trea totalt i juniorklassen under fredagen, och under den sista tävlingsdagen gick det nästan lika bra resultatmässigt – Ahlin slutade fyra i totalen och tvåa i J2-klassen.

Men även om resultaten var likvärdiga så hade Falköpingskillen inte alls samma upplevelse på motorcykeln under lördagen.

– Jag har känt mig lite täppt i näsan på morgnarna hela veckan egentligen. Jag har trott det varit någon typ av allergi och har tagit allergitabletter, men nu tror jag att det kanske kan vara en förkylning, berättar Max och avslöjar att det kändes värre under lördagen.

– Jag har krigat på hela dagen ändå och försökt att trycka på när jag känt att jag haft energi. Men överlag har det varit en jättebra dag ändå, säger en slutkörd Ahlin efter målgång.

Runt banan var Max en av publikfavoriterna och fick mängder av hejarop när han passerade de olika publikområdena.

– Det var längesen vi hade så här mycket publik och stödet vi haft har varit grymt bra. Det är nästan så man blivit rädd när man kommit förbi och de skriker så. Det har varit toppen, ler Ahlin.

Om du summerar helgen, vad tar du med dig för intryck?

– Först och främst att det varit sjukt kul. Och även lärorikt att se att jag kan vara med däruppe när jag har en bra dag. Jag tror till och med jag fick med mig en sträckseger totalt i junior idag, vilket är sjukt skönt. Mycket bra erfarenhet och bra känslor sammanlagt.

Ahlins team- och klubbkamrat Oskar Ljungström slutade på en elfteplats under efter både fredagens och lördagens körningar.

– Det har varit lite upp och ned för min del. Jag ligger inte riktigt där jag vill vara, men körningsmässigt har det gått bra. Första dagen, igår (fredag), var det väl lite mycket misstag, plus en stor crash som jag klarade mig från. Sådana här VM-prov är lite annorlunda, så varje gång man kör VM så lär man sig nya grejer, säger Ljungström.

Han har kört två VM-deltävlingar tidigare i år men haft problem med sjukdomar. Sett till resultaten är Skövdetävlingen hans bästa hittills.

Ljungström, som bor i Skara och kör för Falköpings MK, hade flera av sina vänner på plats under tävlingarna.

Hinner man urskilja vilka som står bredvid när man som enduroförare swishar förbi i hög hastighet?

– Nja, jag hinner inte se vilka det är liksom, men jag vet att de är där ute, ler Oskar.

FAKTA, Så gick det för de lokala förarna, VM lördag (Position inom parantes)

GP-klasserna: Albin Elowson (7, 4 i E2), Erik Wahlström (35, 14 i E2), Mattias Ojanperä (ej till start).

Damer: Linnea Åkesson (8).

Junior: Max Ahlin (4, 3 i J2), Oskar Ljungström (11, 7 i J2), Carl Andersson (30, 15 i J1), Dennis Henberg (34, 17 i J2), Max Erlandsson (bröt).

Ungdom: Albin Norrbin (1), Nisse Bengtsson (7), Kalle Ahlin (11), Gustav Rådmark (12), Linus Lamberg (15), Alfred Sundgren (16).