Zeynabs oro för vännerna i Kabul: ”De lider både psykiskt och fysiskt”

Zeynab Hussaini kom till Skaraborg från Afghanistan 2012. Hon och hennes familj flydde av politiska skäl – och mindre än tio år senare skulle Zeynab själv ta plats inom politiken i sin nya hemkommun, då hon valdes in i MUF Falköping.

En av anledningarna bakom det politiska engagemanget är läget i det gamla hemlandet – både då och nu.

– Det går inte att vara politiskt aktiv i Afghanistan om man är tjej, och framför allt inte nu. Jag fick höra i så många år att man inte kan göra något om man är tjej, man ska bara föda barn och vara hemmafru. Men nu har jag chansen att göra min röst hörd, och jag vill vara rösten för de som inte har någon. Jag måste ta den chansen för de som inte får, säger Zeynab Hussaini.

Efter talibanernas intåg i Afghanistans huvudstad Kabul under söndagen har Zeynab Hussainis röst hörts tydligt – de senaste dagarna har hon uttryckt sin frustration och sina tankar om talibanernas övertagande i Afghanistan på sina sociala medie-plattformar.

– Jag har känt mig mer arg och frustrerad än ledsen. Frustrerad över att man inte kan göra något, och över att krisen inte uppmärksammats förrän det var för sent. Jag tänker på tjejerna som är kvar i landet. Hur hade det varit om jag och mina syskon fortfarande varit kvar där, säger Zeynab Hussaini när tidningen träffar henne några dagar efter talibanernas intåg i huvudstaden.

Kvar i Afghanistan finns både vänner och närstående. Några av vännerna har Zeynab kunnat ha kontakt med, och de berättar om den nya vardagen i landet: Talibaner som går runt öppet på gatorna med automatgevär. Skolor som stängts. Invånare som bara avvaktar, som undrar och väntar på vad än som komma skall.

– Just nu har talibanerna inte gjort så mycket mer än att stänga skolorna. De har för många ögon från omvärlden på sig. Men sedan kommer de att börja mörda hazarer, och de kommer att förstöra för tjejerna i landet. Mina vänner är rädda för vad som kommer att hända när talibanerna inte längre har omvärldens ögon på sig, säger Zeynab Hussaini, och fortsätter:

– Hur kunde det gå så snabbt, hur kunde talibanerna ta kontroll över hela landet på bara några veckor? Jag är förbannad över hur presidenten kunde lämna över provins efter provins och som sa till militären att bara lämna över landet, så att det inte skulle bli ett blodbad. Talibanerna kommer att se till att det blir ett blodbad oavsett.

Landet och invånarna befinner sig nu i ett mycket ovisst läge. Talibanerna har visserligen utlyst amnesti, enligt ett meddelande till nyhetsbyrån AFP under tisdagsmorgonen – de skriver att de regeringsmän, soldater eller andra som arbetat åt utländsk militär ”inte har något att frukta om de väljer att stanna i landet”. Samtidigt har tusentals afghaner väntat på flygplatsen i Kabul för att fly landet och talibanernas våld under de senaste dagarna – under måndagen konstaterades fem dödsfall som följd av att hundratals desperata människor försökte ta sig ombord på flygplanen.

Men det ännu är oklart vart de som flyr ska ta sig. Hur blir det till exempel med de tolkar som arbetat för Sverige i många år, frågar sig Zeynab.

– Det är oansvarigt av Sverige att inte hjälpa de människor som hjälpt Sverige i flera år. Det är oansvarigt av Sverige att vänta till sista minuten, nu när talibanerna har tagit över. Sverige hade kunnat hjälpa dem för sex månader sedan, för två månader sedan, för två veckor sedan. De som nu är kvar i landet lider både psykiskt och fysiskt över att Sverige inte tog sitt ansvar och hjälpte de människor som själva har hjälpt Sverige under flera år, säger Zeynab.

Från privatpersoners sida uppmanar Zeynab Hussaini nu till engagemang och samtal – både för att utbilda sig i vad som händer, men också för att ta hand om de vänner som nu oroar sig för sina familjer i Afghanistan.

– Det är viktigt att man har kunskap om vad som sker i Afghanistan just nu och vad det innebär. Det är viktigt att läsa på, posta på sociala medier och att prata med sina kompisar. Du kan fråga dina afghanska vänner: Hur mår du? Små saker som man kan göra för sin omgivning, allt sådant är viktigt nu, säger Zeynab och fortsätter:

– Man kan också donera till organisationer som stöttar både de som har flytt och de som är kvar. Se till att de som tvingats lämna sina hem för att deras döttrar inte ska tas som sexslavar, att de får tält att bo i och mat att äta. Se till att de som har blivit slagna eller torterade också får den läkarhjälp de behöver.

Talibanernas övertagande av Afghanistans huvudstad är blott några dagar gammalt, men extremiströrelsens och landets gemensamma och blodiga historia går tillbaka närmare tre decennier. Hur framtiden ser ut vågar Zeynab Hussaini inte gissa om – men trots att läget kan kännas hopplöst vägrar hon att ge upp just hoppet.

– Framtiden ser inte ljus ut, och verkligen inte för tjejerna i Afghanistan. Jag vet inte vad jag ska hoppas på eller vad jag ska förvänta mig. Men samtidigt vill jag inte vara den som ger upp hoppet. Jag känner att den enda lösningen är att folket reser sig tillsammans mot talibanerna, nu när militären och presidenten övergett dem.